Kovid-19 tedbirleriyle yapılacak umre için Suudi Arabistan'ın şartları netleşiyor

AA

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, bu yıl Kovid-19 tedbirleriyle yapılacak umre için Suudi Arabistan'ın şartlar netleşiyor.

Suudi Arabistan, hac ziyaretlerinin sona ermesinin ardından 25 Temmuz itibarıyla umre sezonunun başladığını, günlük 20 bin kişinin kabul edileceğini açıkladı. Umre ziyareti yapmak isteyenler, "Eatmarna" (İtemerna) uygulaması üzerinden başvurularını yapabiliyor.

- Vaka sayılarına göre ülkelerin uçuş kısıtlaması yeniden ele alınacak

Yurt dışından umre ziyaretlerinin 10 Ağustos itibarıyla başlayacağını ve ziyaretçilere Kovid-19 aşısı olma şartı getirildiğini açıklayan Suudi Arabistan'ın ziyaretçilere bunun dışında, kota, yaş ve tarih sınırı getirilmesi bekleniyor.

BioNTech, Astra Zenca, Moderna ve Johnson&Johnson aşısı olanların umre yapabilmesi, Sinovac ve Sputnik V aşısı olanların ise umre ziyaretine kabul edilmemesi planlanıyor.

Kendi vatandaşları, diplomatlar ve sağlık görevlileri dışında, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 24 ülkeden yapılan seferleri askıya alan Suudi Arabistan, vaka sayılarına göre ülkelerin uçuş kısıtlaması durumunu yeniden değerlendirecek.

- Geçen yıl da umre ziyaretleri Kovid-19 tedbirleriyle yapıldı

Suudi Arabistan makamları, geçen yıl mart ayı başlarında Kovid-19 yüzünden umre ziyaretlerini askıya almış, 7 ay aradan sonra 4 Ekim 2020'de ülkede yaşayanlar için umre ziyaretlerini yeniden başlatmıştı.

Bu tarihten bir ay sonra da ülke dışından umre ve ibadet amacıyla gelenlerin kabul edilmeye başlandığı ülkede yurt dışından gelen ilk umre kafilesi, 3 günlük karantinadan sonra 4 Kasım 2020'de Kabe'de tavaf yapmıştı.

- Kovid-19 önlemleri gölgesindeki 2'nci hac

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, 12 Haziran'da hac ibadeti için yurt dışından kimsenin kabul edilmeyeceğini, yalnız ülke içinden kronik rahatsızlığı bulunmayan, 18-65 yaş arasında ve aşı olmuşlardan 60 bin kişinin hac farizasını yerine getirebileceğini açıklamıştı.

Bu yıl Kurban Bayramı'nın ilk günü Cemarat'ta şeytan taşlayan hacı adayları, ziyaret tavafı için Kabe'ye gitti.

Kovid-19 tedbirleri altında hac ibadetini yerine getiren Müslümanlar, Kabe'ye gruplar halinde ve yalnızca belli kapılardan alındı.

Haccın rükünlerinden olan ziyaret tavafı, maske ve mesafe kurallarına dikkat edilerek yapıldı.

Suudi Arabistan, Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yıl da sadece ülke içinden ve sınırlı sayıda hacı adayını kabul etmişti.