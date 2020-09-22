Kovid-19 tedbirlerini işaret diliyle anlattılar

İzzet Baysal Devlet Hastanesinin sosyal medya hesaplarında, işitme engelli 2 personelin müzik grubu MFÖ üyeleri Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'un Kovid-19 tedbirlerine ilişkin şarkısını işaret diliyle söylediği video klip paylaşıldı.

Video klipte şarkı sözlerini, işaret diliyle anlatan hastane çalışanları, tüm vatandaşlara maske takmaları gerektiğini vurguladı.

Paylaşımda, ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Bolu İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı İzzet Baysal Devlet Hastanesinde görevli işitme engelli personellerimiz 19-25 Eylül Dünya İşitme Engelliler Haftası'nda koronavirüs riskinden korunmak için alınması gereken tedbirleri işaret diliyle anlattılar. Farkındalık yaratan bu video için emeği geçen tüm personellerimize teşekkür eder, İşitme Engelliler Haftası'nı kutlarız."