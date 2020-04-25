Kovid -19 tedbirlerine uymayanlara 2 milyon 489 bin lira ceza - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine aykırı hareket eden 909 kişiye 2 milyon 489 bin 398 lira ceza kesildi.

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