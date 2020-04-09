Kovid-19 tedbirleri - RİZE

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Rize Valiliğinden yapılan açıklamada, Rize Gençlik Merkezi liderleri ve personeli tarafından başta sağlıkçılar olmak üzere kamu çalışanları için üretilen siperliklerin dağıtıldığı belirtildi.

Açıklamada, sokak hayvanlarına yönelik çalışmaların ise Vali Kemal Çeber öncülüğünde Doğa Koruma ve Milli Parklar Rize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürüldüğü kaydedildi.Rize Belediyesi ekipleri, her gün toplu taşıma durakları, acil servis ve sağlık araçları, çöp toplama alanları, atık noktaları, ATM'ler gibi birçok farklı alanlarda yıkama ve dezenfeksiyon yapıyor.

Belediye Başkanı Rahmi Metin, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"İlimiz kırsalında ikamet edip koronavirüs nedeniyle iş yerini kapatan, sigortasız çalışan, seyyar satıcılık mesleğine sahip olup tezgahı kapanan, ev temizliği, çocuk bakıcılığı gibi işleri yapanlara, oluşturduğumuz mobil gıda ekibiyle destek ulaştırmaya başladık. Başkanlık bütçe olanakları ve hayırseverlerimiz dahilinde, ihtiyaç sahiplerine yardımlara, koronavirüs salgını ve ramazan ayı süresince 46 mahallemizde devam edeceğiz."