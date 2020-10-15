Kovid-19 tedbirleri kapsamında Emet'te ev ziyaretleri yasaklandı

AA

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, devletin tüm kurumlarıyla salgının yayılması ve vatandaşların hayatlarını tehdit etmesini engellemek için birçok tedbir aldığı, bu çerçevede uyulması gereken kurallar belirlenerek kamuoyuna duyurulduğu hatırlatıldı.

Kontrollü sosyal hayat döneminde salgınla mücadele için etkin olarak tedbirlere riayet edilmesinin önemine dikkatin çekildiği açıklamada, "Bu amaçla salgınının yayılmasını ve vatandaşlarımızın hayatlarının tehdit edilmesini engellemek için ilçemizde ev ziyaretleri, misafirlik, günler, gezekler, akraba ziyaretleri, mevlit, doğum günü partileri gibi insanların toplu olarak bir araya gelmelerini sağlayan faaliyetlerin 15 gün süre ile sınırlandırılmasına karar verildi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, kararlara uymayanlar hakkında İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verileceği, ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı belirtildi.