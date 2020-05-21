Kovid-19 tedbirleri Ergene ve Çorlu derelerindeki kirliliği azalttı

AA

Prof. Dr. Tecer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devletin koronavirüsle mücadele kapsamında birçok alanda tedbirler aldığını söyledi.

Bu çerçevede endüstriyel üretime de kısıtlamalar getirildiğini ifade eden Tecer, "Bu kısıtlamalar olumsuz ekonomik etkilerinin yanı sıra olumlu çevresel sonuçlar da üretmiştir. Ergene Havzası'nda yaptığımız araştırma ve çalışmalar, burada sanayi amaçlı kullanılan atık su miktarlarında ciddi azalmalar yaşandığını, bunun da doğrudan su kirliliğini azalttığını gösterdi." dedi.

Tecer, Çerkezköy, Çorlu Deri, Muratlı ve Velimeşe organize sanayi bölgelerinde üretim yapan firmaların kapanması ya da kapasite düşürmesi nedeniyle atık su miktarlarında ciddi düşüş yaşandığını dile getirdi.

Çerkezköy OSB'de atık su miktarının salgın öncesine göre yaklaşık yüzde 70 azaldığını vurgulayan Tecer, "Bunu yüzde 63 oranında atık su azalması ile Çorlu Deri OSB, yüzde 42 ile Muratlı ve yüzde 40 azalma ile Velimeşe OSB izliyor. Atık su miktarlarındaki azalmalar doğrudan su kirliliğindeki azalmaları da göstermektedir." diye konuştu.

- "Arıtma tesisleri bir an önce tamamlanmalı"

Tecer, bölgede insan faaliyetlerinden kaynaklı kirlenmenin azalmasıyla doğa ve çevrenin nefes aldığını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Endüstriyel faaliyetler sonucu oluşan atık suların bir kısmı arıtılmış veya arıtılmamış olarak Ergene ve Çorlu dereleri gibi yüzeysel sulara deşarj edilmektedir. Bu da su kaynaklarında kirliliği arttırmaktadır. Koronavirüs salgını sonrasında endüstriyel faaliyetlerin durması ya da azalması sonucunda buralara deşarj edilen atık su miktarları da azaldığından, kirlilik yükü de azalmıştır. Kapanan tesislerin büyük kısmının tekstil sektöründen olması da önemlidir. Tekstil, atık suları hem renk parametresi açısından hem de kirlilik bakımından bölgede belirleyici sektördür. Bu sektörde üretimin durması veya azalması bölgedeki derelerde olan kirliliği de azaltmıştır."

Tecer, Ergene Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında 2021 yılında devreye girecek arıtma tesislerinin bir an önce tamamlanmasının bölgeye çok faydalı olacağının altını çizdi.

Salgın sürecinde özellikle ulaşım faaliyetleri ve araç trafiğinin azalmasının hava kalitesine de olumlu etki yaptığını vurgulayan Prof. Dr. Tecer, "Ergene Havzası'nın tüm kent merkezlerinde yüzde 70'lere varan oranlarda hava kalitesinde bir artma gözlenmiştir. Tüm havza genelinde ortalama iyileşme ise yüzde 53 seviyesindedir. Hava kalitesindeki bu iyileşmenin insan sağlığının korunmasına da katkı sağlayacağını söyleyebiliriz. Sağlık alanındaki etkilerini ilerleyen zamanlarda göreceğiz." ifadelerini kullandı.