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Kovid-19 tedbirleri denetlendi - AĞRI

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında alınan tedbirler denetlendi.

08.10.2020 - 17:57 | Güncelleme: ABONE OL
Kovid-19 tedbirleri denetlendi - AĞRI
AA

Ağrı'da Vali Osman Varol, Belediye Başkanı Savcı Sayan, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen ve İl Sağlık Müdürü Coşkun Daharlı, Kovid-19 denetimlerine katıldı.Erzurum ve Yeni Van caddeleri üzerindeki iş yerlerine giden Vali Varol ve beraberindekiler, salgın tedbirleri konusunda esnaf ile görüşerek daha dikkatli olmalarını istedi.Vali Varol ve Sayan, esnafa maskenin yanı sıra Kovid-19 salgını ile ilgili broşürler dağıttı.Kentin ilçelerinde de kaymakamlar koordinesinde denetimler gerçekleştirildi.

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