Kovid-19 tedbirleri denetimi yapıldı - VAN

AA

Van'da İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda il genelinde Kovid-19 denetimleri yapıldı. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ ve kurum müdürleri Yeni Yol Caddesi'nde denetimlere katıldı.

Vali Bilmez, esnafı maske, sosyal mesafe ve temizlik konularında uyararak tedbirli olunmasını istedi.Bilmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, son zamanlarda vatandaşların tedbirlere uyma konusundaki hassasiyeti sayesinde hastanede yatan hasta ve kovid polikliniği önünde muayene için bekleyen insan sayısında ciddi bir azalış kaydedildiğini söyledi.Alınan tedbirlerin olumlu sonuç vermeye başladığını belirten Bilmez, şunları kaydetti:

"Bizim aynen devam etmemiz gerekiyor. Bunun için hem esnafımıza teşekkür ettik hem onların daha duyarlı olması konusunda uyarıda bulunduk. İnşallah ilimiz daha iyiye doğru gider. Ben özellikle bu pandemi süresince gecesini gündüzüne katan sağlık personelimize teşekkür ediyorum. Emniyet, jandarma, öğretmenlerimiz, imamlarımız da bu süreçte görev alıyor. Onlara da teşekkür ediyorum." dedi.

İzolasyon kurallarına uymayarak evlerinden çıkan 260 kişiyi yurda yerleştirdiklerini ifade eden Bilmez, "Eksik kalan o izolasyon süresini yurtta tamamlatıyoruz. Bizim yaklaşık günlük değişmekle birlikte 15 bin civarında evde izole ettiğimiz vatandaşımız var." diye konuştu.