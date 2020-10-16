Kovid-19 tedbirleri denetimi -MERSİN

AA

Mersin Valisi Ali İhsan Su, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk, Akdeniz ilçesinde esnafa yaptıkları ziyarette Kovid-19 tedbirlerine uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Sohbet ettiği esnaf ve vatandaşlara kurallara uydukları için teşekkür eden Su, tedbirlerin sürdürülmesini istedi.

Su, gazetecilere, kent genelinde maske, hijyen ve sosyal mesafe kontrollerinin yapıldığını belirterek, "3 önemli kuralımız var. Maske, sosyal mesafe ve hijyen. Bunları yaparsak, temizliğe de dikkat edersek çok rahat şekilde pandeminin üstesinden gelebiliriz. Kurallara uyan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.