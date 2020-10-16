Kovid-19 tedbirleri denetimi - KIRIKKALE

AA

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Süleyman Köstekli ve denetim ekipleri, Hürriyet Caddesi'nde iş yerlerinde ve alışveriş merkezinde alınan tedbirleri denetledi. Sezer ve beraberindekiler, denetim sırasında bir kafenin de açılışını yaptı.