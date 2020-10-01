"Kovid-19 tedbirleri" denetimi - KIRIKKALE

AA

Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların genel olarak maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyduklarını ve bunun memnuniyet verici olduğunu söyledi.Kırıkkale'de salgın süreciyle ilgili genel bir duyarlılığın oluştuğunu belirten Sezer, "Bunu sürdürmemiz lazım. Özellikle bu dönemde salgının geriye doğru ilerlemesi için hem denetimleri artıracağız hem vatandaşları bilinçlendireceğiz. Herkesin maske, mesafe ve hijyen kuralına uyması gerekiyor. İlimizde 15 gün önceye göre daha iyi olduğumuzu söyleyebiliriz." diye konuştu.