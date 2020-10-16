Kovid-19 tedbirleri denetimi - ÇORUM

Polislerin gruplar halinde sürdürdüğü denetimlerde maske takmadığı görülen vatandaşlar uyarılırken, daha önce uyarıldığı belirlenen kişilere para cezası uygulandı.Kentte vatandaşların büyük oranda maske taktığının gözlemlendiği denetimde, kurallara uygun davranan vatandaşlara da teşekkür edildi.
Denetimlerde karantina ihlali yaptığı tespit edilen kişiler de Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna götürüldü.Vali Mustafa Çiftçi, yaptığı yazılı açıklamada, Çorum'da maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlal eden 386 kişi hakkında tutanak tutulduğunu, 7 bin 566 kişi ve iş yerine de birinci uyarı yapıldığını bildirdi.
Çiftçi, evlerinde karantinada olmaları gerekirken izolasyon kurallarına aykırı hareket eden 36 kişinin de kalan izolasyon sürelerini geçirmeleri için KYK yurduna yerleştirildiğini aktardı.İzolasyon ihlaline karşı denetimlerin devam ettiğini belirten Çiftçi, 831 izolasyon ihbarının değerlendirildiğini, ayrıca 86 bin 785 kişi ile 65 bin 585 iş yerinin denetlendiğini kaydetti.
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