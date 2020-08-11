Kovid-19 tedbirleri denetimi - BALIKESİR

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Sağlık Müdürü Halim Ömer Kaşıkcı, Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, İl Jandarma Komutanı Hakan Saraç ve bazı kamu kurumu temsilcileri sokakta ve iş yerlerinde sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığını denetledi.Heykel tarihi valilik binasında önünde toplanan heyet yaya olarak Osmangazi ve Yıldırım ilçe sınırlarındaki iş yerlerini gezdi.Vali Canbolat vatandaşlarla ve esnaflarla sohbet etti.Balıkesir Valisi Hasan Şıldak da merkez Karesi ilçesi, Sıtkı Yırcalı Caddesi'ndeki pazar yerinde denetimlerde bulundu.Maske, mesafe ve hijyen konularında pazar yeri esnafı ve vatandaşlara uyarılarda bulunan Şıldak'a, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ve Karesi Kaymakamı Abdülkadir Demir'de eşlik etti.Vali Şıldak, pazar yeri denetiminin ardından Çengel Caddesi'ndeki esnafları da ziyaret ederek tedbirler konusunda bilgi aldı ve sohbet etti.- EskişehirEskişehir Valiliğince oluşturulan ekipler Odunpazarı, Tepebaşı ilçelerinin yanı sıra kent merkezindeki kafe, lokanta, iş yerleri ile semt pazarlarını denetledi.Kontroller sırasında maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları tespit edilenlere, polis ve zabıta ekiplerince uyarılarda bulunuldu.Merkez Tepebaşı ilçesindeki denetimlere Eskişehir Vali Yardımcısı ve Tepebaşı Kaymakam Vekili Alper Balcı ile diğer ilgililer katıldı.- ÇanakkaleÇanakkale'deki denetimler ise Vali İlhami Aktaş başkanlığında gerçekleştirildi.Vali Aktaş, Çanakkale Belediye Başkan Vekili İrfan Mutluay, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Ünal Özcan, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Semizoğlu ve Ticaret Borsası Başkanı Kaya Üzen ile birlikte kentteki alışveriş merkezlerinde gerçekleştirilen denetimlere katıldı.Denetimlerde iş yerleri kontrol edilirken vatandaşların maske kullanımları da incelendi.İlhami Aktaş, yaşanan salgın nedeniyle toplumun her kesiminin bu konuya hassasiyet göstermesi gerektiğini belirterek ziyaret ettikleri noktalarda maske ve dezenfektan kullanımı konusunda çağrıda bulundu.
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