Kovid-19 tedbirleri denetimi - ELAZIĞ

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" genelgesi kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elazığ-Pertek, Elazığ-Malatya kara yolu ve tarihi Harput Mahallesi başta olmak üzere kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetim yaptı.

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