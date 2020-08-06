KOVİD-19 tedbirleri denetimi - KİLİS

AA

Kilis'teki denetimlere Vali Recep Soytürk, Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, İl Sağlık Müdürü Mahmut Arık ile kamu kurum ve kuruluşların müdürleri katıldı.Ekipler, denetimler kapsamında maske ve sosyal mesafe kurulları başta olmak üzere salgının yayılım hızının kesilmesi adına alınan tedbirleri yerinde incelendi.