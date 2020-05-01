Kovid-19 tedavisi tamamlanan iki kişi alkışlarla taburcu edildi - ADANA

AA

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Dudu Özaslan (76) ve Hüsnü Tüylüoğlu'nun (45) Kovid-19 tedavileri başarıyla tamamlandı. Özaslan ve Tüylüoğlu, hastaneden sağlık çalışanların alkışlarıyla taburcu edildi.Hüsnü Tüylüoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rusya'dan Türkiye'ye getirildiğini ve şüphe üzerine hastaneye yatırıldığını, uygulanan tedavi sonucunda sağlığına kavuştuğunu söyledi. Türkiye'deki sağlık imkanlarının çok iyi olduğunu dile getiren Tüylüoğlu, şöyle devam etti:"Bu salgın nedeniyle elçiliğimizin sağlamış olduğu uçakla Adana'ya geldik. Burada havalimanından alınıp yurda yerleştirdiler. Kontrol amaçlı getirildiğim hastanede yapılan kontrollerde sıkıntı olduğu görüldü. Bir haftadır tedavi görüyorum. Çok şükür sağlığıma kavuştum. Allah devletimize zeval vermesin. Biz büyük bir ülkeyiz. Rusya'dan geliyorum ve uzun yıllardır orada çalışıyorum. Oranın hastanelerini de biliyorum. Böyle bir imkan ve hastaneleri hiçbir yerde görmedim."Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi göğüs hastalıkları doktoru Pelin Duru Çetinkaya da Kovid-19 servisinde tedavileri tamamlanan ve sonuçları negatif çıkan iki hastalarını taburcu etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Taburcu ettikleri hastalardan birinin Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtta, diğerinin de evinde 14 günlük karantina süresini tamamlayacağını anlatan Çetinkaya, serviste yatan diğer hastaları da sağlığına kavuşturmak için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını kaydetti.