Kovid-19 tedavisi tamamlanan çocuk taburcu edildi

Can Mahallesi'nde yaşayan Cemil ve Emel Özçelik çiftinin kızları Defne, yüksek ateş şikayetiyle Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkan çocuk, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yaklaşık bir hafta süren tedaviyle sağlığına kavuşan küçük çocuk taburcu edildi.

Küçük çocuğun ailesiyle evinde 14 gün gözlem altında tutulacağı öğrenildi.

,Bilal Altıok