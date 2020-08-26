Kovid-19 tedavisi tamamlanan AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu taburcu edildi:

AA

Akbaşoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, taburcu edildiğini duyurdu.

Paylaşımında, "Elhamdülillah bugün taburcu olduk. Hastalığın ardından şifasını da veren Cenab-ı Allah’a sonsuz hamdüsenalar olsun. Uzun bir tedavi sürecinin ardından sağlığımıza kavuşarak taburcu olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Darısı tüm hastalarımızın başına inşallah." ifadelerine yer veren Akbaşoğlu, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını 30 Haziran'da yine sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Yoğun bakım süreci 9 Ağustos'a kadar devam eden Akbaşoğlu'nun Ankara Şehir Hastanesi'ndeki tedavisi serviste devam ediyordu.

Bugün tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilen Akbaşoğlu'nun bir ay daha evde istirahat edeceği ve ardından göreve başlayacağı bildirildi.