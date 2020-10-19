Kovid-19 tedavisi süren FKÖ Genel Sekreteri Ureykat, solunum cihazına bağlandı

Ureykat'ın sevk edildiği Batı Kudüs'teki Hadasah Hastanesi'nden yapılan açıklama, FKÖ Genel Sekreteri'nin dün geceyi sakin geçirdiği ancak sabah saatlerinde durumunun kötüleştiği belirtildi.

Solunum sıkıntısı nedeniyle Ureykat'ın solunum cihazına bağlandığı ifade edilirken, kendisine bakteriyel enfeksiyon tedavisi de uygulandığı dile getirildi.

Ureykat'ın Kovid-19 testi 8 Ekim'de pozitif çıkmış ve işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentindeki evinde tedavisine başlanmıştı.

ABD'de 2017'de akciğer nakli yapılan Ureykat, durumunun ağırlaşması üzerine dün Eriha'dan Batı Kudüs'teki Hadasah Hastanesi'ne nakledilmişti.