Kovid-19 tedavisi gören Burdur Belediye Başkanı Ercengiz taburcu edildi

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Kovid-19 tedavisi gören Ercengiz, klinik tablosundaki olumlu gelişmeler sonucu taburcu edildi.

Ercengiz'in tedavisine evden devam edilecek.

Sosyal medya hesabından, 6 Kasım'da eşinin ve kendisinin son yapılan Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını duyuran Ercengiz, kan oksijen doygunluğunun düşmesi üzerine gözetim altında tutulabilmesi için hastaneye sevk edilmişti.