Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi süren ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün Beyaz Saray'da izolasyonda kaldığı konutundan çıkarak yerleşke içindeki Oval Ofis'e gitmesi eleştirilere neden oldu.
Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Brian Morgenstern, gazetecilere yaptığı açıklamada, Trump'ın bugün Oval Ofis'e döndüğünü belirtti.
Morgenstern, Trump'ın, Kongre'de bekleyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşvik paketi ve Teksas ile Louisiana eyaletlerine yaklaşan Delta Kasırgası hakkında brifing aldığını bildirdi.
Trump ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, Oval Ofis'te olduğuna dair bir bilgi paylaşmazken, "Az önce Delta Kasırgası hakkında bilgi aldım, Teksas Valisi Greg Abbott ve Louisiana Valisi John Edwards ile de konuştum. Lütfen eyalet yönetimlerinin ve yerel yetkililerin talimatlarına uyun. Onlarla yakından çalışıyoruz. Hazırlıklı, dikkatli ve güvendi olun." ifadesini kullandı.
Trump'ın henüz Kovid-19'u atlatmadan Beyaz Saray'daki konutundan çıkarak, Oval Ofis'e geçmesi ise "çalışanları tehlikeye attığı" gerekçesiyle eleştirilere yol açtı.
Öte yandan bazı Beyaz Saray kaynakları Trump’ın Oval Ofis'e bahçeden geçtiğini ve tüm çalışanların kişisel koruma ekipmanlarını taktığını belirtti.
CDC KURALLARINA GÖRE 10 GÜN İZOLASYONDA KALMASI GEREKİYOR
ABD'de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) kuralları gereği, Kovid-19'a yakalanan bir kişinin en az 10 gün izolasyonda kalması gerekiyor.
Trump, perşembeyi cumaya bağlayan gece eşi Melania Trump ve kendisinin Kovid-19 testlerinin "pozitif" olduğunu duyurmuştu.
Cuma günü Maryland'daki Walter Reed Askeri Hastanesine götürülen Trump, pazartesi günü tekrar Beyaz Saray'a dönmüş ve tedavisinin Beyaz Saray'daki konutunda devam edeceği bildirilmişti.
Trump'ın Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından, Beyaz Saray'da ve Trump'ın seçim kampanyasında çalışan birçok ismin de Kovid-19 testleri "pozitif" çıkmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!