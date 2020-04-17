GÜNCELLEME - Kovid-19 taşıyan hastaları gizleyen muhtar görevden uzaklaştırıldı

17 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Valilikten yapılan açıklamada, Örmetaş Mahallesi Muhtarı Mikail Duman'ın, mahallesindeki yeni tip koronavirüs (Covid-19) taşıyan hastaları sağlık ekipleri ve güvenlik güçlerinden gizlediği gerekçesiyle görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.
Tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de etkileyen koronavirüsün yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirlere aykırı davrananların cezalandırıldığına yer verilen açıklamada, 7 Nisan'da İstanbul'dan gelen ve Kovid-19 testleri pozitif çıkan bir kişinin yaşadığı Örmetaş Mahallesi'nin, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı belirtildi.
- "8 kişinin daha testleri pozitif çıktı"
Karantina sürecinin devam ettiği mahallede sağlık ekiplerinin taramalarını sürdürdüğü bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ancak mahalleye İstanbul'dan gelen başka vatandaşların da olduğu, bu vatandaşların muhtar tarafından mahalledeki karantinanın kaldırılması için saklandığı bilgisi yetkililere ulaştı. Yapılan çalışmalarla İstanbul'dan gelen diğer kişiler sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri tarafından tespit edilerek test yapıldı. Bunun üzerine Başkale Kaymakamlığı, Mahalle Muhtarı Mikail Duman hakkında 'görevlilere yanıltıcı bilgi vermek ve görevi ihmal' soruşturması başlatarak görevden uzaklaştırdı."
- "Otobüsteki 3 kişide daha koronavirüs tespit edildi"
Açıklamada, İstanbul'dan kente gelen Kovid-19 taşıyan 4 yolcunun bulunduğu otobüsü Van Valiliğine bildirerek hastaların Erzincan'da otobüsten indirilip hastaneye sevk edilmesini sağlayan Edremit ilçesi Doğanlar Mahallesi Muhtarı İbrahim Öndil'e valilik tarafından teşekkür belgesi verildiği bilgisi de paylaşıldı.
Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez de telefondan görüntülü görüştüğü muhtar Öndil'e duyarlılığından dolayı teşekkür etti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Bilmez, Öndil'in bilgi vermesi üzerine mahallenin ölümcül bir salgından korunduğuna dikkati çekerek, "Tüm muhtarlarımızdan bu duyarlılığı bekliyoruz. Muhtarın bilgi verdiği otobüsteki 4 yolcunun dışında Van'a gelen ve evinde karantinaya alınan 3 vatandaşımızın daha testleri pozitif çıktı. Bunların tespit edilip önlenmesi çok önemlidir. Başkale ilçesi Örmetaş Mahallesi Muhtarı'nın ihmali mahallede vaka sayısını 9'a çıkardı. Buradaki muhtarımızın ekiplerimize yardımcı olmadığı gibi, yanıltmaya çalıştığını tespit ettik. Bundan dolayı muhtar hakkında soruşturma açıldı ve görevinden uzaklaştırıldı." diye konuştu.
- Mahalledeki vaka sayısı 20'ye yükseldi
Valilikten yapılan bilgilendirmede, Örmetaş Mahallesi'ndeki Kovid-19 vaka sayısının yeni testler sonrası 20'ye yükseldiği bildirildi.
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