Kovid-19 sürecinde "uyku" uyarısı

Fırat, AA muhabirine, insan sağlığı için özellikle kaliteli ve hijyenik uykunun çok önemli olduğunu ifade etti.
Uyumak için yatılan saatlerin düzenli olması gerektiğine değinen Fırat, akşamları ağır yemeklerden kaçınılması, ağır egzersizler yapılmaması gerektiğini söyledi.
Yatak odasının ısı, ışık ve ses durumu gibi fiziki şartlarının iyi olması gerektiğini vurgulayan Fırat, "Bunların hepsi sizin uyku kalitenizi etkileyen şeyler. Nasıl, nezle grip olduğunuzda o gece 8 saat uyusanız da yorgun kalkarsınız. Uyku kalitesi de böyle." diye konuştu.
Kovid-19 nedeniyle ramazanda işe gidenlerin sayısının azaldığına dikkati çeken Fırat, bu süreçte uykuyla ilgili yaşanabilecek problemlerin önüne alınacak küçük önlemlerle geçilebileceğini dile getirdi.
- "Nasıl olsa evdeyiz' diye çok uyumayın"
Uyku problemleriyle ilgili şikayetler yaşanmaması için düzenli bir yaşamın önemli olduğunu anlatan Fırat, uykunun beslenme kadar önemli olduğununu bildirdi.
İyi bir uyku için sahurda hafif kahvaltı yapılabileceğini, ılık süt içilip, muz yenilebileceğini aktaran Fırat, çay ve kahvenin iftardan sonra tüketilmesi gerektiğini, düzensiz uykunun gün içerisinde kişinin verimini düşüreceğini söyledi.
Fırat, Kovid-19 ile mücadele kapsamında evde geçirilen zamanda çok uyumanın doğru olmadığını belirterek, "Yetişkinler için 6-8 saat uyku yeterli. Evdeki zamanı uyuyarak değil, farklı etkinliklerle geçirin. 'Nasıl olsa evdeyiz' diye çok uyumayın. Yaşlılarımız evde zaman geçiriyor, sıkıldıkça çok fazla uyku kayması yaşıyorlar. 'Gece gözüme uyku girmiyor' diyorlar. Oysa gerçekte uyudukları süre 5-6 saatten az değil. Çünkü gün içinde farkında olmadan uyuyorlar." ifadelerini kullandı.
- "Net uyku" önemli
Gün içerisinde yapılan şekerleme denilen kısa süreli uykunun insanı her zaman zinde tuttuğunu vurgulayan Fırat, "net uyku" olarak da bilinen şekerlemenin 25-30 dakika olması gerektiğini dile getirdi.
Yarım saati geçen şekerlemenin uyku problemine neden olabileceğine değinen Fırat, düzensiz uykunun baş ağrısı, halsizlik gibi birçok rahatsızlığa neden olabileceğini sözlerine ekledi.
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