Kovid-19 sürecinde Kolombiya'nın gıda güvenliğinin anahtarı; Arıcılık - BOGOTA

Her biri yaklaşık 60.000 arıdan oluşan 200 kovanın olumsuz etkilendiği ülkede, Cundinamarca bölgesindeki arıcılık faaliyetiyle uğraşanlar, özellikle Kovid-19 sürecinde bölgedeki tarlaların dengesini sağlamak ve insanlara besin sağlayan bitkilerin polinasyonu (tozlaşma) adına, arıları korumak için yoğun çaba harcıyor.

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