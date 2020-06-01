Kovid-19 sürecinde kapanan Pamukkale yeniden misafirlerini ağırlıyor

Geçen yıl 2 milyonun üzerinde turistin ziyaret ettiği Pamukkale, Kovid-19 önlemleri kapsamında geçici olarak ziyaretçilere kapatıldı.
Kontrollü sosyal hayata geçişle Pamukkale de misafirlerine kapılarını açtı. Yaklaşık 2,5 aydır sakin günler geçiren bölgede kapıların açılmasıyla hareketlilik görüldü.
Ören yeri girişinde ziyaretçilerin ateşi ölçüldü.
Güvenlik görevlileri, turistleri, sosyal mesafenin korunması konusunda uyardı.
Travertenlerde yürüyen misafirler sık sık fotoğraf çektirdi.
İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Turhan Veli Akyol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "beyaz cennet"in kapıları yeniden açıldığı için mutlu olduklarını söyledi.
Pamukkale'nin 74 gün kapalı kaldığını anlatan Akyol, "Bu güzellikten insanlarımız mahsur kalmıştı ama tarihinde hiç olmadığı kadar travertenleri en iyi şekilde dinlendirdik ve su bırakma işlemi yaptık. Pamukkale artık daha beyaz. Ören yerinde aynı anda 750 misafirimizin gezmesini sağlayacağız. Beyaz cennetimizi tüm dünyayla buluşturma adına ve eski güzel günlerine kavuşturmak için aynı heyecanla çalışmaya devam edeceğiz. Pamukkale'ye 10.00-19.00 saatlerinde herkesi bekliyoruz." diye konuştu.
İzmir'den gelen ve ilk ziyaretçi olarak kayıtlara geçen Ahmet Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, kısıtlamanın kaldırılmasının ardından Muğla'ya gitmek için yola çıktığını ve güzergahı üzerindeki Pamukkale'yi görmeye geldiğini anlattı.
Bol bol fotoğraf çekeceğini belirten Yıldırım, "Girişte ateşimi ölçüp dezenfeksiyon yaptılar. Sosyal mesafe kurallarına uyarak gezimizi yapacağız." ifadelerini kullandı.
Antalya'da yaşayan Çinli Coco Wang ise Türkiye'de yaşadığı için şanslı olduğunu belirterek "Uzun zamandır ülkenizde yaşıyorum. Turizm işiyle uğraşıyoruz. Koronavirüs nedeniyle gelememiştim. Bugün izin çıkınca hemen geldim. Akşam saatlerine kadar gezmeyi planlıyorum." dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!