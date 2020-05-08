Kovid-19 sürecinde "Hipertansiyon hastaları ilaçlarını kullanmaya devam etsin" önerisi

Prof. Dr. Üstündağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de erişkin bireylerde hipertansiyonun görülme sıklığının yüzde 30 olduğunu, oranın yaş aralığı ilerledikçe yükseldiğini ve 50 yaş üstü bireylerin büyük çoğunluğunun hipertansiyon hastası olduğunu söyledi.
Hipertansiyon hastası olmanın koronavirüse yakalanmayla direkt bağlantısının bulunmadığını ifade eden Üstündağ, "Ancak Kovid-19 enfeksiyonu, kronik hastalığı olan olgularda daha ağır bulgularla seyredebilmekte ve daha olumsuz sonuçlar gelişebilmektedir." diye konuştu.
Üstündağ, tüm topluma olduğu gibi hipertansiyon hastalarına da kişisel koruyucu önlemleri titizlikle uygulamaları ve zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları tavsiyesinde bulundu.
Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerilerine harfiyen uyulması ve hipertansiyon hastalarının ilaçlarını kesinlikle bırakmamaları gerektiğini vurgulayan Üstündağ, şöyle devam etti:
"Bu alanda şimdiye kadar ortaya çıkan veriler, kullanılmakta olan hipertansiyon ilaçları ile virüs enfeksiyonu gelişimi arasında kolaylaştırıcı bir ilişki olmadığı yönündedir. Dolayısıyla evde kalmaya devam eden hastalarımızın ilaçlarını hekimlerinin daha önce düzenlemiş olduğu şekilde devam ettirmeleri gerekmektedir. Hipertansiyon hastaları kesinlikle ilaçlarını aksatmadan kullanmaya devam etmeliler. Aynı şekilde eskiden verilmiş diyet rejimlerini uygulamaya, bu anlamda tuz tüketimini kısıtlamaya devam etmeleri (tuz kaybettirici hastalığı olanlar hariç) çok önemlidir."
- "Evde kalma en güçlü can yeleğidir"
Prof. Dr. Üstündağ, böbrek nakli olan hastaların, naklin ilk aylarında bağışıklık sistemlerini baskı altında tutan ilaçlar kullandıklarından ev izolasyonuna ayrı önem göstermeleri gerektiğini ifade etti.
Bu kişilerin koruyucu önlemler olmadan kesinlikle dışarıya çıkmamaları gerektiğinin altını çizen Üstündağ, şunları kaydetti:
"Böbrek fonksiyonları bozulmuş bireyler ve nakil hastaları, bu hastalığa yakalanma ve enfeksiyonu ağır geçirme açısından daha yüksek bir riske sahiptirler. Bu grup hastalar içinde bu anlamda kişisel korunma önlemleri vazgeçilmezdir. Hastalarımız evde kalma kuralına mutlak özen göstermelidirler. Fırtınalı bugünlerde evde kalma en güçlü can yeleğidir."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!