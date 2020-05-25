Kovid-19 süreci tek kullanımlık seccadeye talebi artırdı - KONYA

Konya'da 1964'ten bu yana faaliyet gösteren Pratikser firması, yurt içi ve dışından yoğun talep gören, ceplerde, çantalarda kolaylıkla taşınabilen, özellikle tüm dünyada salgının yaşandığı bugünlerde sağladığı hijyenle dikkati çeken tek kullanımlık seccadeleri, 21 ülkeye ihraç ediyor.Firmanın satış ve pazarlama sorumlusu Celal Ertan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gelişim, değişim ve yenilik anlayışıyla çağın gerisinde kalmamayı hedeflediklerini söyledi.Konya'da 56 yıl önce poşet üretmek üzere kurulan firmanın bugün, sektörün öncülerinden biri haline geldiğini anlatan Ertan, "Firmamız şu anda tek kullanımlık ürün çeşitleriyle üretime devam eden, hem Türkiye'ye hem de yurt dışı pazarına hükmeden ve bu sektörün ilk duayeni olan, ülkede ilk defa tek kullanımlık ürünlere geçen bir firma. Ürünlere yansıyan tecrübe ve deneyimimiz, müşteri memnuniyetiyle ortada." ifadelerini kullandı.Her koşulda hijyen ve pratiklik arayan insanların tek kullanımlık ürünlere olan talebinin de günden güne arttığına dikkati çeken Ertan, şunları kaydetti:"Normalde çeşitlerimiz; masa örtülerimiz, çarşaflarımız, sedye örtülerimiz, muayene masa örtülerimiz, çocuklar için mama önlüğü, alt açma örtülerimiz, huzurevleri için yaşlıların bakımında kullanılan örtülerimizdi. En son virüs nedeniyle çıkartmış olduğumuz tek kullanımlık ürünlerimiz de bu çeşitlerimize eklenmiş vaziyette. Koronavirüs sebebiyle tek kullanımlık ürünlere yoğun bir şekilde talep var. Bunlardan tek kullanımlık seccadeler, şu anda revaçta ve çok yoğun talep görüyor."- "Maliyeti uygun"Gece gündüz çalışarak seccade taleplerini karşılamaya çalıştıklarını belirten Ertan, "Tek kullanımlık seccademiz, 60x115 santimetre ebadında insanların rahatça cebinde, çantasında, arabasında taşıyabileceği bir ürün. Ayrıca sadece virüs zamanı değil virüs dışında da piknikte, sosyal alanlarda kullanılabilecek bir ürün." diye konuştu.Kovid-19'un, tek kullanımlık ürünlere talebi artırdığını, bunun, ürettikleri seccadelere talebi de olumlu etkilediğini dile getiren Ertan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Şu anda koronavirüs sebebiyle tek kullanımlık ürünlere olan ilgiden dolayı tek kullanımlık seccadelerimize inanılmaz derecede ilgi var. Özellikle müftülüklere, belediyelere ve fabrikalara da gönderiyoruz. Şu an hem yurt dışı hem yurt içinden müthiş talep var. Ürünlerimizi dünyanın birçok ülkesine ihraç ediyoruz. Seccademizi Ortadoğu ülkeleri Suudi Arabistan, Irak, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere 21 ülkeye ihraç ediyoruz. Maliyeti gayet uygun diyebiliriz, insanların rahatlıkla ulaşabileceği bir ürün."Ertan, cep seccadelerinin doğada kolayca çözünebilir, çevre dostu maddeler kullanılarak üretildiğini ve su geçirmediğini de vurguladı.
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