Kovid-19 süreci "Pandemi Anıları" projesi ile gelecek nesiller için arşivlenecek

AA

Derneğin, Nobel İlaç iş birliğiyle gerçekleştirdiği projenin tanıtım toplantısı Radyo Programcısı Nihat Sırdar'ın moderatörlüğünde, Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği Başkanı Doç. Dr. Melda Türkoğlu ile Nobel İlaç Genel Müdürü Hakan Şahin'in katılımıyla çevrim içi ortamda düzenlendi.

Doç. Dr. Türkoğlu, toplantıdaki konuşmasında, Aralık 2019'da Çin'in Vuhan kentinde başlayan ve daha sonra Avrupa'ya, Mart 2020'de de Türkiye'ye yayılan pandeminin herkesin hayatını derinden etkilediğini dile getirdi.

Pandemi nedeniyle evlere kapanıldığını, gençlerin bilgisayarda ders yapmayı, çocukların da maske takarak oyun oynamayı öğrendiklerini anlatan Türkoğlu, sağlık çalışanlarının ise çalkantılı dönemlerden geçtiklerini çünkü herkesin güven duyduğu, ayakta kalması gereken taraf olduklarını ifade etti.

Sağlık çalışanlarının bu süreçte yaşadıkları duygulara da değinen Türkoğlu, şöyle konuştu:

"Öncelikle çok korktuk ama virüse yakalanmaktan değil, yetememekten, yetişememekten korktuk. Pek çok sağlık çalışanımız ailesiyle kalıyor. Çocuğuna, eşine, annesine, babasına bu hastalığı bulaştırmaktan korktu. Çok yakın arkadaşlarımızın hasta olduğunu, çok ağır durumlarda yoğun bakımlarda yattığını veya onları kaybettiğimizi gördükçe kendimizden de korkmaya başladık. İkincisi özlem duyduk. Pek çok arkadaşımız evlerinden ayrıldı. Günlerce ailemizi görmediğimiz zamanlar oldu. Hala birçok sağlık çalışanı ailesinden ve çocuklarından uzakta faaliyetlerine devam ediyor. Bir diğer yaşadığımız şey panikti. İnanılmaz bir literatür içerisinde boğulduk çünkü yeni bir virüstü. Yayılımı, alınması gereken önlemler, tanısı, tedavisi her şeyi yeniydi. Sunulan bilgiler çok fazla uygulanmamış, sonuçları görülmemiş şeylerdi. Doğruyu bulup ayırt etmek çok önemliydi çünkü karşımızda çok ağır ve farklı bir grup ile çok sayıda hasta vardı."

Türkoğlu, bir diğer hissettikleri duygunun ise üzüntü olduğunu çünkü salgın nedeniyle çok farklı hikayelere, değişik ölümlere tanıklık ettiklerini aktararak, Kovid-19 hastalarının yaşadıklarına ilişkin unutamadığı bazı anılarından bahsetti.

- "Tıp alanında büyük ilerlemelere yol açabilecek bir proje"

Tıp dünyasında yüz yılda bir görülebilecek bu salgına kendilerinin şahit olduğuna dikkati çeken Türkoğlu, bu süreçte edindikleri tecrübeleri sonraki nesillere aktarmak isterken, "Pandemi Anıları" projesi ile tanıştıklarını dile getirdi.

Doç. Dr. Melda Türkoğlu, "Bu proje yaşadığımız tecrübelerin ileriki kuşaklara iletilmesini sağlayarak, tıp alanında büyük ilerlemelere yol açabilecek bir proje. Bunu çok önemsiyoruz. O yüzden tüm sağlık camiamızı görsel, işitsel, metinsel hikayelerini paylaşmaya davet ediyoruz. 1 yıl boyunca açık kalacak bu site. Kendimiz de aktif olarak bu projenin duyurulması için uğraşacağız. Bu kitap bizler tarafından oluşturulacak ve ileri nesillere büyük bir eser olarak kalacak." diye konuştu.

- "Umarım, proje bittiğinde insanların faydalanacakları bir kitapçığı da hayata geçireceğiz"

Nobel İlaç Genel Müdürü Hakan Şahin ise projeyi, Kovid-19 salgını dönemine şahitlik yapmak, başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm halkın yaşadıklarını derlemek, ileride bunlardan ders çıkarılması için gelecek nesillere bir hikaye bırakmak isteğiyle hayata geçirdiklerini anlattı.

Şahin, "Çok değer verdiğimiz doktorlarımızla beraber, onların hikayelerini anıya dökerek biraz daha uzun vadede diğer tıp camiasındaki arkadaşların da faydalanabileceği bir enstrümana çevirmek istedik. Umarım, proje bittiğinde insanların faydalanacakları bir kitapçığı da hayata geçirmiş oluruz." şeklinde konuştu.

Proje kapsamında pandemi sürecine dair anıların toplanacağı "www.pandemianilari.org." portalına tüm ziyaretçiler fotoğraf, video ve yazı yükleyebilecek.