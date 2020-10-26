Kovid-19 Sri Lanka'da parlamento kapattırdı

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Sri Lanka parlamentosunun güvenlik görevlisi Narendra Fernando, parlamento tesislerinde çalışan bir polisin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Fernando, parlamentonun dezenfekte edilmesi için 2 gün süreyle kapatıldığını söyledi.

Kovid-19'lu polisle yakın temasta bulunan çalışanlara da test yapıldığını kaydeden Fernando, sonuçların bu akşam çıkmasını beklediklerini ifade etti.

Fernando, yarın da parlamentodaki 22 görevliye test yapılacağını belirtti.

- Ülkede şimdiye kadar 7 bin 872 vaka saptandı

Sri Lanka Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 351 yeni Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 7 bin 872'ye çıktı.

Sri Lanka'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi. Virüs tespit edilen 3 bin 803 kişi iyileşti.

Sri Lanka'nın en büyük balık pazarında çarşambadan bu yana tespit edilen vakaların sayısının artması üzerine 3 balıkçılık limanı kapatılmış, birçoğunda işler yavaşlatılmış ve yüzlerce balıkçı ile tüccara Kovid-19 testi yapılmaya başlanmıştı.

Ülkede bir konfeksiyon fabrikasında görülen yoğun vakaların ardından başkent Colombo'da karantina tedbirleri uygulanmasına karar verilmişti.

Tedbirler kapsamında restoranlar, eğlence mekanları ve sinemalar kapatılırken, okullar ve üniversitelerde eğitime ara verilmişti.

Kentin bazı banliyölerinde "sokağa çıkma" yasağını uygulamaya koyan hükümet, toplu taşıma araçlarına kısıtlamalar getirmiş, bazı kamu hizmetlerini durdurmuş ve halka açık toplu etkinlikleri yasaklamıştı.