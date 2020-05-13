Kovid-19 semptomları gösteren ABD'nin İsrail Büyükelçisi, Pompeo ile görüşmeyecek

AA

Yerel basında yer alan haberlerde, bazı semptomlar göstermesinin üzerine Büyükelçi Friedman'a Kovid-19 testi yapıldığı belirtildi.

Yapılan test sonucu negatif çıksa da Friedman'ın kendisini iyi hissetmediği, bu nedenle de bir günlük resmi ziyaret için İsrail'e gelen ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüşmeyeceği ifade edildi.

Büyükelçi Friedman'ın bu sabah İsrail'e gelen Pompeo'yu karşılan yetkililer arasında yer almaması dikkati çekmişti.

Pompeo, Kovid-19'la mücadele, İran, işgal altında bulunan Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "İsrail'e ilhakı" meselelerini görüşmek üzere İsrail'e gelmişti.