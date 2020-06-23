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Dünyayı etkisi altına Kovid-19 salgını, neredeyse dünyanın tüm ülkelerinde hayatın akışını olumsuz etkilemeye devam ederken, pandemi süreci dünyada sağlık uyarıları kadar şehir efsanelerinin de dolaşıma girmesine neden oldu.

IPSOS'un yaptığı araştırma, birçok şehir efsanesinin dünyanın farklı ülkelerinde yayıldığını ortaya koydu.

Araştırmaya göre, 'Sarımsak yemek virüse karşı korur' bilgisine en çok inanılan iki ülke Hindistan ve Güney Afrika oldu. Hindistan'ın yüzde 34'ü bu bilgiye inanırken, Güney Afrika'da bu oran yüzde 14 seviyesinde.

Virüsün tüm yüzeylerde üç gün yaşayabileceği bilgisine ise en çok inanılan ülke İngiltere oldu. İngiltere yüzde 69 olan inanma oranı Avustralya'da yüzde 66, İspanya'da ise yüzde 61...

İşte ülkelere göre bazı şehir efsanelerine inanma oranları...