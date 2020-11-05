Kovid-19 salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanları "anne kız kampında" moral buldu

AA

Kaman ilçesindeki kampa, Kırşehir Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki hastanelerde ve diğer sağlık birimlerinde görev yapan, aralarında hekimlerin de olduğu kadın personel katıldı.

İki gün süren etkinlikte kamp ateşi yakan, dart, paintbol, okçuluk gibi sportif faaliyetlere katılan kadın sağlı çalışanları, Hifranlı Baraj Gölü'nde kanoyla dolaşıp stres attı.

Kırşehir Gençlik ve Spor Müdürü Numan Nafiz Şahin, AA muhabirine, Gençlik ve Spor Bakanlığının programı kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü ile iş birliği yaparak sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonunu artırmak için Ahi Evran Gençlik Kampı'nda "anne-kız kampı" etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Kampa çocuklarıyla 30 sağlık çalışanının katıldığını belirten Şahin, "İl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla müracaatları aldık. Aralarında hekim, hemşire, ebelerin de olduğu sağlık çalışanı kadınlar kızlarıyla güzel zaman geçirme fırsatı buldu. İki gün süren kampta sağlık çalışanlarımız burada düzenlenen sportif faaliyetlerin tamamına katılarak yoğun Kovid-19 mücadelesinde moral ve motivasyonlarını artırdılar. Anne-kız ve baba-oğul kampları planladık. Başvurular daha çok anne-kız kampına oldu. Müracaat oldukça değerlendirme yapılacak." ifadesini kullandı.