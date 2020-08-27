Kovid-19 salgınında son 24 saatte Çin'de 8, Güney Kore'de 441 vakaya rastlandı

AA

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tamamı yurt dışı irtibatlı 8 Kovid-19 vakası belirlendi.

Çin ana karasında son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı olmazken, toplam vaka sayısı 85 bin 4'e çıktı.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de, bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede, Kovid-19 tespit edilen 80 bin 46 kişi iyileşirken, virüs nedeniyle tedavisi süren aktif vaka sayısı, 4'ünün durumu ağır olmak üzere, 324 olarak açıklandı.

- Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte, 7'si yurt dışı kaynaklı 441 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yurt içi kaynaklı 434 yeni vakadan 313'ü başkent Seul'de görüldü.

Toplam vaka sayısının 18 bin 706'ya yükseldiği Güney Kore'de, şimdiye kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan 14 bin 461 kişi iyileşti.

Güney Kore'de, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 313'e çıktı.

Son dönemdeki yurt içi kaynaklı yeni vakaların büyük bölümünün kaynağının Seul'deki Sarang Jeil Kilisesi cemaati olduğu, kiliseyle irtibatlı vaka sayısının 933'e yükseldiği ifade edildi.

Hükümet, ülkede hafta sonu vaka sayılarının yükselişe geçmesi nedeniyle salgınla mücadele önlemlerinin sıkılaştırılacağını açıklamış, yaklaşık 2 hafta sürecek sıkı önlemler çerçevesinde eğlence merkezleri, kütüphaneler, galeriler ve müzelerin kapanacağını, kapalı mekanlardaki toplu aktivitelerde bulunanların sayısının 50, dışarıdaki aktivitelerde ise 100’ü geçemeyeceğini duyurmuştu.