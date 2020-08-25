Kovid-19 salgınında son 24 saatte Çin'de 14, Güney Kore'de 280 vakaya rastlandı

AA

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tamamı yurt dışı irtibatlı 14 Kovid-19 vakası belirlendi.

Çin ana karasında son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı olmazken, toplam vaka sayısı 84 bin 981'e çıktı.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de, bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede, Kovid-19 tespit edilen 79 bin 961 kişi iyileşirken, virüs nedeniyle tedavisi süren aktif vaka sayısı, 11'i durumu ağır olmak üzere, 386 olarak açıklandı.

- Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte, 16'sı yurt dışı kaynaklı 280 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Toplam vaka sayısının 17 bin 945'e yükseldiği Güney Kore'de, şimdiye kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan 14 bin 286 kişi iyileşti.

Yurt içi kaynaklı 264 yeni vakadan 221'i başkent Seul'de saptandı.

Güney Kore'de, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 310'a çıktı.

Son dönemdeki yurt içi kaynaklı yeni vakaların büyük bölümünün kaynağının Seul'deki Sarang Jeil Kilisesi cemaati olduğu, kiliseyle irtibatlı vaka sayısının dün itibarıyla 875'e yükseldiği ifade edildi.

- Uzaktan eğitime geri dönüldü

Eğitim Bakanı Yoo Eun-hae, Seul ve çevresindeki bölgelerde son 2 haftada en az 193 öğrenci ve öğretmende Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Yoo, 11 Eylül'e kadar okullardaki eğitime ara verildiğini ve uzaktan eğitime geçildiğini belirtti.

Güney Kore Başbakanı Chung Sye-kyun, ülke genelinde salgın endişelerinin yaşandığı bir dönemde kilisenin, üyelerine yönelik yapılan Kovid-19 testleri konusunda gerçek bilgileri paylaşmadığı eleştirisinde bulunmuştu.

Hükümet, ülkede hafta sonu vaka sayılarının yükselişe geçmesi nedeniyle salgınla mücadele önlemlerinin sıkılaştırılacağını açıklamış, yaklaşık 2 hafta sürecek sıkı önlemler çerçevesinde eğlence merkezleri, kütüphaneler, galeriler ve müzelerin kapanacağını, kapalı mekanlardaki toplu aktivitelerde bulunanların sayısının 50, dışarıdaki aktivitelerde ise 100’ü geçemeyeceğini duyurmuştu.