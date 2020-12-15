Kovid-19 salgını yazlıkları kışlığa çevirdi

AA

Pandemi sürecinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasını fırsat bilen bazı vatandaşlar, şehir merkezinden uzaktaki bahçe ve yazlık sitelerinde ikametini uzatıyor.

Konya'nın Beyşehir ve Seydişehir yolundaki 50 konutluk yazlık sitelerde, pandemi nedeniyle hareketlilik yaşanıyor. Şehir merkezine yakın olan bu sitelerde yaşayanlar, mümkün olduğunda kent merkezine uğramadan, izole bir hayat sürdürüyor.

Kent merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Kızılören Mahallesi yakınında yazlık konutunda gününü geçiren 65 yaşındaki Kadir Altun, AA muhabirine, kışlık yakacağını hazırladığını söyledi.

Vaktini yazlık sitesindeki konutunda geçirdiğini anlatan Altun, "Komşularımızdan da gelen çok. Yazdan bu yana genellikle buradayım. Kışlık yakacağımı da getirdim. Pandemi buraları kışlığa çevirdi. Burada tedbirler kapsamında insanlardan olabildiğince mesafelisin. Bu da daha güvenli oluyor." diye konuştu.

- "İnsanlarla temasımız da olmuyor"

Kısıtlama günlerini Selçuklu ilçesi Çaltı Mahallesi'ndeki yazlığında geçiren matematik öğretmeni Hasan Hüseyin Dalkıran da şehir merkezine 30 kilometre uzaktaki bahçesinde doğayla iç içe olduğunu anlattı.

Ailesiyle kalabalıktan uzak bir yaşam sürdürdüğünü anlatan Dalkıran, şunları kaydetti:

"Yazlık olarak kullandığımız bu bahçe. Pandemiden dolayı şehirde yaşamak zorlaştı. Kışlık olarak buraya geldik. Burada yaşıyorum. Salgının başladığı günden beri de buradayım. Bahçeyle uğraşıyorum ağaçların bakımıyla ilgileniyorum. Ekmeğimizi de kendimiz yapıyoruz. İhtiyaçlar için arada bir şehre iniyorum. Kısıtlamalarda apartman dairesinde balkon dışında çıkacağım bir yer yok. Burada bahçemde temiz hava alıyorum. İnsanlarla temasımız da olmuyor."

- "Pandemiden dolayı kışın da ilgi görüyor"

Seydişehir yolundaki restoranda çalışan Üzeyir Cengiz de komşusu oldukları yazlık sitede kış mevsimi olmasına rağmen yoğunluğun yaşandığını aktardı.

Çevre yolu üzerindeki yazlık villaların yer aldığı sitede vakit geçirenlerin yoğunluğuna dikkati çeken Cengiz, şunları kaydetti:

"İnsanlar daha çok bu siteyi yazlık olarak kullanıyordu. Şimdi pandemiden dolayı kışın da ilgi görüyor. Özellikle hafta sonu hareketlilik oluyor. Kısıtlamadan dolayı apartmanlarda yaşayanlar hafta sonunu burada geçiriyor. Kalabalık ortamdan uzaklaşmak isteyenler de buradaki evlerine geliyor. Yasaklar nedeniyle gelenler de var. Burada bahçelerinde temiz havada kalmayı tercih ediyorlar."