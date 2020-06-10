Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından koronavirüs salgını nedeniyle 20 Mart tarihinde ara verilen at yarışları 82 gün sonra bugün gerçekleştirilen koşularla yeniden başladı.

Hem İstanbul'da hem Elazığ hipodromunda yarışlar yeniden start aldı. Atçılık sektörü başlayan yarışlar sonrası hem ekonomik olarak hem de psikolojik olarak rahat bir nefes aldı. Yarışlar olmasa da pandemi sürecinde her gün antrenmanlar yapıldı, atların bakımı gerçekleşti. Masrafları ağır olan sektör şimdi yeniden eski günlere dönmenin heyecanını yaşıyor.

TJK Başkanı Serdal Adalı, "Yaklaşık 80 gün sonra yarışlara başlayacağız. Adeta durma noktası yaşadık. Herkese hayırlı, uğurlu olsun. Kazasız, belasız bir yarış sezonu diliyorum" dedi.