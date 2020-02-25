25 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İtalya'da Kovid-19 salgınının en çok görüldüğü Lombardiya bölgesinden tatil için Tenerife'ye gelen bir İtalyan doktorda bu virüsün çıkması sonucu, protokol gereği şüpheli herkesin kontrol altına alındığı bildirildi.
Kanarya Adaları özerk yönetimi yetkilileri, yaklaşık bir haftadır Tenerife'de olduğu belirlenen İtalyan doktorun beraberindeki eşi ve bir aile yakınının da gözetim altına alındığını ve bu kişilere yapılan ilk koronavirüs testlerinden negatif sonuç çıktığını duyurdu.
İspanyol polisinin, İtalyan doktorun kaldığı oteldeki giriş ve çıkışları tamamen yasakladığı, otelde bulunan 1000 kadar turistin odalarından çıkmamalarının tavsiye edildiği bilgisi verildi.
Sağlık görevlilerinin, tek tek odalarda kontrol yaptığı, koronavirüs testi sonuçlarına göre oteldeki turistlerin durumunun belli olacağı açıklandı.
İspanyol basınındaki görüntülerde ise oteldeki bazı müşterilerin uyarılara aldırış etmeyerek havuza girdiği ya da tesisin içinde dolaştığı görüldü.
Bu arada, ülkenin doğusundaki Barselona kentinde bir kişide Kovid-19'un tespit edildiği ve bunun Katalonya bölgesinde bir ilk olduğu bildirildi. Söz konusu kişinin Barselona'da ikamet ettiği ve kısa bir zaman önce kuzey İtalya'ya seyahat ettiğinin belirlendiği kaydedildi.
Sağlık Bakanı Salvador Illa, "alarma geçecek bir durum olmadığını" söyleyerek, İspanya'daki sağlık sistemine ve doktorlara güvenilmesi mesajını verdi.
İspanya'da şimdiye kadar 4 vaka ortaya çıkarken, bunlardan Alman ve İngiliz vatandaşı olan ikisi, tedavilerinin ardından testlerinin negatif çıkmasıyla taburcu edilmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!