Kovid-19 salgını Kanada'daki opioid krizini daha da kötüleştirdi

Kanada Hükümetiçi Danışma Komitesi tarafından hazırlanan rapora göre, koronavirüs salgınının, ülkedeki opioid krizi üzerinde zincirleme bir etkisi olduğu ve uyuşturucuya bağlı ölümlerin keskin bir şekilde arttığı kaydedildi.
Komitenin raporuna göre, bu yılın Nisan ayından Haziran ayına kadar 1628 kişi, aşırı opioid kullanımı nedeniyle hayatını kaybetti.
Raporda bunun, 2019 yılının aynı dönemine oranla yüzde 58 artış anlamına geldiği ve bugüne kadar üç aylık bir zaman diliminde yaşanan en yüksek artış olduğu belirtildi.
Raporda yer alan verilere göre, Ocak 2016'dan Haziran 2020'ye kadar olan sürede Kanada genelinde aşırı opioid kullanımı nedeniyle 17 bin 602 kişi öldü.
Komite raporunda şu görüşlere yer verildi:
"Kanada'daki Kovid-19 salgınının başlamasından önce, ülkenin bazı bölgelerinde opioid ölümlerinin azalmaya başladığına dair erken ve ümit verici işaretler görüyorduk. Ancak son ulusal veriler, Kovid-19 salgınının aşırı doz krizi üzerindeki şiddetli ve kötüleşen etkisine dair bir fikir veriyor. Ne yazık ki, Kanada Halk Sağlığı Ajansı tarafından yayımlanan güncellenmiş tahminler de, bu sayıların önümüzdeki aylarda yüksek kalabileceğini gösteriyor."
- Opioid nedir?
Haşhaştan elde edilen bir ilaç grubu olan opioidler, hem ağrı kesici hem de uyuşturucu olarak kullanılıyor. Vücutta morfin gibi etki gösteren kimyasal maddeler olan opioidler, merkezi sinir sistemi ve gastrointestinal sistemdeki opioid reseptörlerine bağlanarak etki gösteriyorlar.
Ağrı kesici olarak kullanılan opioidler, bunun yanı sıra, mutluluk, keyif ve gevşeme hissi vermesiyle de biliniyor.
Opioid grubu ilaçlar arasında en bilineni, 1996 yılında ABD'li Purdue Pharma isimli şirketin ürettiği OxyContin. Purdue Pharma şirketi, geçen Ekim ayında ABD'de açılan bir davada, OxyContin'in çok sayıda insanı opioid bağımlısı haline getirdiği suçlamalarını kabul etmiş ve 8 milyar dolar tazminat ödemeye mahkum edilmişti.
Şirket hakkında aynı gerekçeyle Kanada'da açılan davalarsa devam ediyor.
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