Kovid-19 salgını dijital ödemeleri artırdı

Dünya Bankası, Global Findex Veritabanı 2021 Raporu'nu "Kovid-19 Çağında Finansal Erişim, Dijital Ödemeler ve Dirençlilik" başlığıyla yayımladı.
Gallup iş birliğinde 123 ekonomide yaklaşık 125 bin yetişkinle yapılan anketler sonucu hazırlanan raporda, küresel olarak 2021'de yetişkinlerin yüzde 76'sının bir bankada veya kredi birliği, mikro finans kurumu veya mobil para hizmeti sağlayıcısı gibi yasal düzenlemelere tabi bir kurumda hesabı olduğu aktarıldı.
Dünya genelinde hesap sahibi olan yetişkinlerin oranının 10 yılda yüzde 50 arttığı belirtilen raporda, 2017-2021 döneminde gelişmekte olan ekonomilerdeki hesap sahibi olan yetişkinlerin oranının ortalama yüzde 63'ten yüzde 71'e yükseldiği kaydedildi.
Raporda, kadınlar, yoksullar ve daha az eğitimli kişilere yönelik finansal hizmetlerde devam eden açıklara rağmen ilerleme kaydedildiği vurgulandı.
Kovid-19 salgınının dijital ödemelerin kullanımını artırdığına dikkat çekilen raporda, Çin hariç düşük ve orta gelirli ekonomilerde, kart, telefon veya internet kullanarak mağazada veya çevrim içi ödeme yapan yetişkinlerin yüzde 40'ından fazlasının bunu ilk kez salgında gerçekleştirdiği aktarıldı.
Raporda, 2021'de gelişmekte olan ekonomilerde, yetişkinlerin yüzde 18'inin elektrik faturalarını doğrudan bir hesaptan ödediği ve yaklaşık 3'te 1'inin bunu ilk kez salgının başlamasından sonra yaptığı bildirildi.
Dünya Bankasının raporunda, "Veriler, dijital ödemelerin benimsenmesinin hızlanmasında salgın ve sosyal mesafe kısıtlamalarının rolüne işaret ediyor." değerlendirmesinde bulunuldu.
Öte yandan Sahra Altı Afrika'da bir kimlik belgesinin olmamasının yetişkinlerin yüzde 30'u için mobil para hesabı açılmasının önünde önemli bir engel olmaya devam ettiğine dikkat çekilen raporda, hesabı olmayan 80 milyondan fazla yetişkinin devlet ödemelerini hala nakit olarak aldığı kaydedildi. Raporda, bu ödemelerden bazılarının dijitalleştirilmesinin maliyeti ve yolsuzluğu azaltabileceği aktarıldı.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!