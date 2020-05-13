Kovid-19: Salgın günlerinde ücretsiz gıda yardımı hizmeti - CAKARTA

AA

Yardımlar, salgın döneminde toplu dağıtımın riskli olmasından dolayı, çağrı merkezi vasıtasıyla ihtiyaç sahiplerinin evlerine ulaştırılıyor.17 Nisan 2020'de başlayan ücretsiz yardım dağıtımı, başkent Cakarta dahil olmak üzere Bekasi, Bogor, Depok ve Tangerang gibi şehirleri de kapsıyor.