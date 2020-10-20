Kovid-19 önlemleri kapsamında toplu taşıma araçları denetlendi - KARS

AA

Kars'ta da polis ekiplerince, Kovid-19 tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında maske ve sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığına ilişkin denetim gerçekleştirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin birçok noktasında şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüs, minibüs ve taksilerde sosyal mesafe ve maske kullanımına ilişkin uygulama yaptı.Uygulamada Kovid-19 tedbirlerini anlatan polis ekipleri, sürücü ve yolculara kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu.