Kovid-19 önlemleri kapsamında eğlence yerleri ile restoranlar denetlendi - ADANA

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İçişleri Bakanlığının ek genelgesi kapsamında kafe, restoran ve eğlence yerlerine yönelik tarım ve orman, sağlık, ticaret il müdürlükleri ile zabıta ekiplerinin katılımıyla Şinasi Efendi Caddesi'nde denetim yapıldı.Ekipler, kafe, restoran ve eğlence yerlerine yönelik denetimde, sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uyulup uyulmadığını kontrol etti.