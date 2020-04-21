Kovid-19 nedeniyle vefat eden hekim için anma töreni - İSTANBUL

21 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kalaycı'nın meslektaşları, ellerinde karanfillerle Nişanca Aile Sağlığı Merkezi önünde toplandı. Kalaycı'nın fotoğrafını taşıyan meslektaşları, 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Doktorlar ve sağlık çalışanları, daha sonra Kalaycı'nın çalıştığı masaya karanfil bıraktı.Gazetecilere açıklama yapan İstanbul Aile Hekimleri Derneği Başkanı Doktor Kutbettin Demir, Kalaycı'nın görev şehidi sayılması gerektiğini söyledi. Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi'nin isminin, Doktor Yavuz Kalaycı Aile Sağlığı Merkezi olarak değiştirilmesi yönünde talepte bulunduklarını belirten Demir, "İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileriyle bu konuyu görüştük. Onlar da bu şekilde düşüncelerinin olduğunu, bakanlığa bu yönde yazı yazdıklarını ve onay gelince Nişanca Aile Sağlığı Merkezi'nin isminin Dr. Yavuz Kalaycı Aile Sağlığı Merkezi olarak değişeceğini bize beyan ettiler." dedi.Kalaycı'nın birer hafta arayla anne ve babasının da koronavirüs nedeniyle vefat ettiğini anlatan Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:"Doktor Yavuz Kalaycı'nın meslektaşlarına emanet ettiği 6 ve 10 yaşındaki kız çocuklarının bize emanet olduğunu ve o emanete sahip çıkacağımızı, en güçlü şekilde söylemek istiyorum. Hem kendi hem de anne ve babası yakın dönemde hastalandılar. Önce babasını daha sonra annesini kaybetti. Aynı dönemde entübe olarak yaşam mücadelesi verdi. İşini de çok seviyordu, 32 yılık bir hekimdi."Kutbettin Demir, sosyal medyadaki Kalaycı'nın kardeşinin vefat ettiği, eşinin yoğun bakımda olduğu yönündeki iddiaların doğru olmadığını sözlerine ekledi.Öte yandan, durumu öğrenen Ahbap Derneği Başkanı ve sanatçı Haluk Levent, Doktor Yavuz Kalaycı'nın iki kızına ömür boyu eğitim bursu vereceklerini sosyal medya hesabından duyurdu.
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