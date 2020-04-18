Kovid-19 nedeniyle ülkelerine dönemeyen yabancı öğrenciler Türkiye'ye minnettar

18 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kars'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında eğitime ara verilmesine rağmen ülkelerine dönemeyen üniversite öğrencilerinin yardımına, Vefa Sosyal Destek Grubu koşuyor.
Fildişi Sahili, Somali, Gana, Çad ve Mısır'dan gelerek Kars Kafkas Üniversitesinde (KAÜ) okuyan ve maddi imkansızlıklar nedeniyle memleketlerine gidemeyen yabancı öğrencilerin beslenme ihtiyaçları, devletin ilgili kurumlarınca karşılanıyor.
Salgınla mücadele kapsamında tedbirlerin alındığı ilk günden bu yana üniversite yönetiminin yerleştirdiği evlerde yaşamlarını sürdüren öğrencilerin tüm ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grubunun yanı sıra yöre halkının desteğiyle karşılanıyor.
- Vatandaşlar ve devlet yetkilileri her konuda yardım ediyor
KAÜ'de öğrenim gören Çadlı öğrencilerden Mahamat Razı Araweya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kars'ta her konuda vatandaş ve devlet yetkililerinden yardım aldıklarını ifade ederek, "Dünyada durumlar çok kötü, havalimanları kapalı, koronavirüs nedeniyle burada yaşıyoruz. Allah razı olsun, çok teşekkür ederim. Hepimiz kardeşiz, bize yardım ediyorlar, çok mutlu olduk." dedi.
Çadlı Adem İzzeddin ise Türkiye'nin yabancı öğrencilere çok önem verdiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Dünyanın dört bir yanında öğrencilere en çok önem veren Türkiye. Biz de onun için buraya okumaya geldik. Getirdikleri yardımlarla da verdikleri önemi gösteriyorlar. Türkiye'ye geldiğimizde çok şaşırmıştık, saygı, sevgi, muhabbetle yaklaştılar, bize önem veriyorlar. Türkiye ile köklü bir ilişkimiz var, onun için Türkiye'ye geldik. Burada okuyup bağlarımızı daha da kuvvetlendireceğiz."
- Türkiye'yi ülkeleri gibi görüyorlar
Yardımların sadece bu süreçte yapılmadığını her zaman da kendilerine sahip çıkıldığını anlatan İzzeddin, "Şu anda öğrenci olarak Türkiye'den aldığımız yardımlar sürekli yapılıyor. Türkiye halkı cömerttir, Türkiye Devleti de çok cömerttir, biz bunlara yabancı olarak bakmıyoruz, kendi ülkemiz gibi alışığız." ifadelerini kullandı.
Mısırlı Ömer Mahmoud Elsayed Khalil de yabancı öğrencilerin Türkiye'de el üstünde tutulduğunu ve kendilerine önem verildiğini anlattı.
Kendilerine yapılan yardımlardan dolayı Türkiye'ye minnettar olduklarını dile getiren Khalil, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti bizlere çok önem veriyor. Bizi güleryüzle, sevgiyle, muhabbetle karşılıyorlar. Çarşıda bir kafeye, lokantaya gittiğimiz zaman öğrenci olduğumuzu öğrendiklerinde yardımcı oluyorlar, bazen para bile almıyorlar." diye konuştu.
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