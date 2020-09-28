Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Hindistan'da 1039, Brezilya'da 335 kişi öldü

AA

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 1039 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 95 bin 542'ye yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 82 bin 767 yeni Kovid-19 vakası tespit edilirken, eylül başından bu yana üst üste rekor günlük vaka artışlarının kaydedildiği ülkede toplam vaka sayısı 6 milyon 73 bin 348'e çıktı.

Ülkede iyileşenlerin sayısı da 5 milyon 16 bin 520'ye ulaştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, küresel çapta günlük olarak en yüksek sayıda vaka ve ölümlerin kaydedildiği Hindistan, toplam vaka sayısında 2'nci, toplam can kaybı sayısında 3'üncü sırada yer alıyor.

- Brezilya

Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte 335 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 141 bin 776’ya, vaka sayısı ise sayısı ise 14 bin 318 artarak 4 milyon 732 bin 309’a yükseldi.

Ülkede virüsten iyileşenlerin sayısı ise 4 milyon 60 bin 88 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.