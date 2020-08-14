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Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1262, Hindistan'da 1007, Meksika'da 627 kişi öldü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Brezilya'da 1262, Hindistan'da 1007, Meksika'da 627 kişi yaşamını yitirdi.

14.08.2020 - 09:04 | Güncelleme: ABONE OL
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1262, Hindistan'da 1007, Meksika'da 627 kişi öldü
AA

Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte 1262 kişi hayatını kaybetti. 

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1262 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 105 bin 463'e, vaka sayısı da 60 bin 91 artarak 3 milyon 224 bin 876'ya yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 674 bin 455 vaka ve 26 bin 324 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 2 milyon 356 bin 640 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

- Hindistan

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 1007 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 48 bin 40'a çıktı.

Vaka sayısı son 24 saatte 64 bin 553 artarak 2 milyon 461 bin 190'a ulaştı.

Ülkede şimdiye kadar virüse rastlanan 1 milyon 751 bin 555 kişi iyileşti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke" konumunda bulunuyor.

- Meksika 

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede, son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 627 artarak 55 bin 293'e ulaştı.

Meksika'da Kovid-19 vaka sayısı 7 bin 371 artışla 505 bin 751'e yükseldi.

Ülkede bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 341 bin 507 kişi iyileşti. 

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmış, ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, ilk ölüm ise 19 Mart'ta olmuştu.

,Muhammed Emin Canik

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