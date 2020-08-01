Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1212, Hindistan'da 764, Meksika'da 688 kişi öldü

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Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Brezilya'da 1212 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 92 bin 475, vaka sayısı 52 bin 383 artarak 2 milyon 662 bin 485'e yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 542 bin 304 vaka ve 22 bin 997 virüs kaynaklı ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

Virüsten iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 844 bin 51 olarak kayda geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, ABD'nin ardından "dünyada en fazla vaka görülen ikinci ülke" konumunda bulunuyor.

- Hindistan

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 764 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 36 bin 511'e çıktı.

Vaka sayısı son 24 saatte 62 bin 437 artarak 1 milyon 701 bin 307'e ulaştı.

Ülkede şimdiye kadar virüse rastlanan 1 milyon 94 bin 374 kişi iyileşti.

"Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke" konumunda bulunuyor.

- Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 688 artarak 46 bin 688'e ulaştı.

Meksika'da Kovid-19 vaka sayısı 8 bin 458 artışla 424 bin 637'ye yükseldi.

Ülkede bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 278 bin 618 kişi iyileşti.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı. İlk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, ilk ölüm 19 Mart'ta yaşanmıştı.

,Muhammed Emin Canik