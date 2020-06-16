Kovid-19 nedeniyle karantinada kalan askerler, ayrılırken yedikleri gıdaların ücretini bıraktı

Samsun'da bir askerde yüksek ateş ve öksürük şikayetleri görülmesi üzerine 297 asker, Samsun Kız Yurdunda karantinaya alındı.
Karantina sürecinin bitmesi ve koronavirüs testlerinin de negatif çıkması üzerine birliklerine dönen askerlerin ardından geriye, yurt odalarında bıraktıkları duygu dolu mektup ve notlar kaldı.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Ayşenur Keleş'in bıraktığı dondurmayı yiyen bir asker, ücretini bıraktıktan sonra helallik almak için öğrenciyi aradı.
Keleş, AA muhabirine, yurttaki odasında adı ve soyadı yazan bardaklar bulunduğunu, burada kalan askerin bunları görerek kız kardeşi aracılığıyla kendisine ulaşıp helallik istediğini söyledi.
Bu durumun kendisini duygulandırdığını dile getiren Keleş, "Odamda çiçeklerim vardı. Asker kardeşimiz karantinada kaldığı sürede çiçeklerimin ölmemesi için de her gün sulamış. Acilen karantinaya alındıkları için yanlarında atıştırmalık yokmuş. Dolabımdaki yiyecekleri yemiş ve ücretini bırakmış. Bir yandan vatani görevini yaparken, diğer taraftan koronavirüs ile mücadele ederken Türk askerinin böyle ince düşünmesi çok hoşuma gitti." dedi.
Kendisinden kesinlikle para beklentisi olmadığını ilettiğini aktaran Keleş, "Bunu söylememe rağmen yine de ücretini bırakması, halen böyle güzel insanların kalmış olduğunu bilmek mutluluk verici. Vatani görevini yapan askerlerimizin insanları düşünmesi beni çok duygulandırdı." diye konuştu.
Üniversite öğrencisi Gülcan Kahriman da normalleşme süreciyle yurttaki odasına kalan eşyalarını almaya gittiğinde bir not ile altında 50 lira bulduğunu anlatarak, "Asker kardeşimiz, odamda bulunan çekirdek, kurabiye ve cips ile su ve sallama çayımı içtiğini tek tek yazmış. Kişisel eşyalarıma dokunmadığını özel olarak notta yazmış. Ayrıca notun altına yeyip içtikleri için de 50 lira bırakmış. Zaten onlar bizim için canlarını hiçe sayarak büyük fedakarlık yaparak vatanımızı koruyor. Bir yandan da böyle güzel bir düşünceyle not bırakıp helallik istemesi çok anlamlı. Ben hakkımı helal ettim. Onlar da bize hakkını helal etsin." sözlerine yer verdi.
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