10 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kovid-19 nedeniyle İtalya geneli "kırmızı bölge" ilan edildi
- Başbakan Giuseppe Conte: - "Önemli sayıda kişiye bulaştığı için alışkanlıklarımızı değiştirmek durumundayız. Artık tek bir kırmızı bölge yok, tek bir İtalya, korumalı bir İtalya var. Bütün ülkeyi kırmızı bölge ilan ediyoruz" - "Evde kalıyorum' şeklinde özetleyebileceğimiz tedbirleri imzalayacağım"
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aldıkları önlemleri bütün ülke genelinde uygulayacaklarını ve ülkede serbest dolaşımı zorunlu haller dışında sınırlandırdıklarını belirterek, "Bütün ülkeyi kırmızı bölge ilan ediyoruz." dedi.
Kovid-19 bulaşanların sayısının 9 bin 172, ölü sayısının ise 463'ü bulduğu İtalya'da Başbakan Conte, başbakanlık sarayı Chigi'de düzenlediği basın toplantısıyla, Bakanlar Kurulu olarak aldıkları ve bu akşamki kararnameyle bütün ülkede yürürlüğe girecek olağanüstü kararları duyurdu.
Başbakan Conte, koronavirüsün bulaştığı kişi sayısına dikkati çekerek, "Rakamlar, bize ölen ve yoğun bakımdaki kişi sayısının ne yazık ki önemli şekilde arttığını söylüyor. Artık zaman kalmadı. Hepimiz, İtalya'nın iyiliği için bir şeylerden vazgeçmeliyiz. Önemli sayıda kişiye bulaştığı için alışkanlıklarımızı değiştirmek durumundayız. Artık tek bir kırmızı bölge yok, tek bir İtalya, korumalı bir İtalya var. Bütün ülkeyi kırmızı bölge ilan ediyoruz." dedi.
Ülkede serbest dolaşımı sınırlandıracaklarını belirten Conte, "Evde kalıyorum' şeklinde özetleyebileceğimiz tedbirleri imzalayacağım. Onaylanmış iş veya sağlık nedenleri dışında hiçbir hareket olmayacak ve dışarıda ya da lokallerde toplanma yasağını da ekledik." diye konuştu.
Conte, bu kararnameyle bütün İtalya'nın korumalı bir alan haline geleceğini ifade etti.
Bugünden itibaren hükümetin tüm ortaklarıyla ülke genelinde daha güçlü ve sıkı önlemler almaya karar verdiklerini aktaran Başbakan Conte, "Bana inanın ki, bu kolay değil, bütün bu kuralları bütün yarımadaya uygulamak. Bu işin ciddiyetinin farkındayız. Bütün sorumluluğu alıyoruz. Sorumluluk zamanı. Sağlık herkesin esas hakkıdır. Bundan geri adım atmaya izin veremeyiz. Bugün için doğru karar evde kalmaktır. İtalya'nın geleceği bizim elimizde. Herkes kendi üzerine düşeni yapmalı." ifadelerini kullandı.
İtalya Başbakanı, bütün ülke genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerin yine 3 Nisan tarihine kadar kapalı kalacağını belirtti.
Başbakan Conte, bu kararnameyle ülkede Birinci Futbol Ligi Serie A dahil bütün spor müsabakalarının 3 Nisan'a kadar durdurulduğunu da sözlerine ekledi.
Giuseppe Conte, AB'den bütçe açığı konusunda daha fazla bütçe esnekliği de talep edebileceklerini söyledi.
Conte, ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerini de dile getirdi.
Başbakanın açıkladığı son kararnameye göre, ülkede sadece ordu mensupları, sağlık görevlileri ile hükümet yetkililerinin serbest dolaşım hakkı olacak.
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