Kovid-19 nedeniyle işini kaybeden Filistinliler, Osmanlının Kudüs'teki "hayır kapısını" çalıyor

Osmanlı devletinin neredeyse 5 asır önce Kudüs'te yaptırdığı ve ihtiyaç sahiplerine sıcak aş imkanı sağlayan Haseki Sultan Tekkesi, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid19) nedeniyle daha yoğun bir şekilde hizmet veriyor.
Kovid-19 salgını dünya genelinde olduğu gibi işgal altındaki Kudüs'te de çok sayıda kişinin hayatını olumsuz etkiledi. Virüs nedeniyle işini kaybeden ve geçim sıkıntısı çeken Filistinliler, ramazan ayında günlük yiyeceklerini temin edebilmek için Osmanlının "hayır kapısını" çalıyor.
Kanuni Sultan Süleyman'ın eşi Hürrem Sultan'ın 1552'de Mescid-i Aksa'nın Meclis Kapısı'na 100 metre uzaklıkta yaptırdığı bu tekke, sadece ramazan ayında değil yıl boyunca fakirlere, yolculara ve Kudüs ziyaretçilerine ücretsiz yemek veriyor.
- Salgının yol açtığı zor şartlar nedeniyle tekkeye gelenler arttı
Haseki Sultan Tekkesi'nin çalışmalarına ilişkin AA muhabirine bilgi veren Kudüs'teki İslami Vakıflar Genel Müdürü Azzam el-Hatib, tekkenin yıl boyu hizmet verdiğini ancak ramazan ayında tekkeye gelenlerin sayısında her zaman genel bir artış yaşandığını söyledi.
Hatib, "Bu yıl ise virüsün yayılmasını engellemek için alınan tedbirler kapsamında birçok insan işsiz kaldı. İçinden geçtiğimiz bu zor süreç nedeniyle tekkeye gelenler de epey arttı." ifadelerini kullandı.
Ramazan ayı başladığından bu yana her gün yaklaşık 700 aileye yemek verdiklerini belirten Hatib, tekke çalışanlarının sabahın erken saatinde iftar yemeklerini hazırlamaya başladıklarını ve öğle vakti gelenlere dağıttıklarını aktardı.
"Kapımız herkese açık; Müslüman, Hristiyan. Tekkeye gelen herkes yemeğini alıyor. İslami Vakıflar Dairesi olarak bu alanda üzerimize düşen görevi yapıyoruz." diyen Hatib, Haseki Sultan Tekkesi'nin Kudüs'te tarihi ve kültürel bir miras olduğunu ve onu koruduklarını dile getirdi.
- Mescid-i Aksa'nın gönüllü muhafızlarına da iftar veriliyor
Tekkede çorba, et ve pilavdan oluşan iftar menüsünü hazırlayan aşçılardan Semir Cabir, normal zamanlarda tekkeye günlük olarak yaklaşık 100 aile geldiğini ancak ramazan ayı ve virüsün olumsuz sonuçları nedeniyle tekkeye gelenlerde ciddi bir artış olduğunu belirtti.
"Bu süreçte birçok kişi işini kaybetti, ihtiyaç sahibi oldu. Kiralarını ödeyemeyip ailelerinin yemek ihtiyacını karşılayamayan bu kişiler tekkenin kapısını çalıyor. Biz de burada yemek pişiriyor ve elimizden geldiğince bu ailelere yardımcı olmaya çalışıyoruz." diyen Cabir, Mescid-i Aksa'nın gönüllü muhafızları olarak bilinen ve sayıları 60-70 olan murabıtlara da iftar yemeği verdiklerini söyledi.
- Tekkenin giderleri hayırseverlerin bağışlarıyla karşılanıyor
Haseki Sultan Tekkesi, aşevi olarak hizmet veren bir mutfak, fırın, yemek salonu, malzemelerin bulunduğu bir kiler, eskiden atların bağlandığı bir ahır ve Hürrem Sultan'ın emriyle daha sonra binaya dahil edilen bir mescitten oluşuyor.
İsrail işgalinin başladığı 1948 yılından önce Osmanlı devletinin vakfettiği dükkanlardan karşılanan tekke giderlerinin, İsrail'in dükkanlara el koyması nedeniyle halihazırda İslami Vakıflar Dairesinin ayırdığı bütçe ve hayırseverlerin bağışlarıyla finanse edildiği belirtiliyor.
Tekke, İsrail ile 1994 yılında imzalanan Vadi Arabe Barış Anlaşması gereği Kudüs'teki dini işlerden sorumlu olma hakkına sahip Ürdün Vakıflar Bakanlığına bağlı bulunuyor.
,Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!